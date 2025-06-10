Абдель-Азиз – Аспиналлу: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул. После пары защит UFC сделает тебя чемпионом»
Али Абдель-Азиз высказался о перспективах Тома Аспиналла.
«Том Аспиналл – мой любимый боец UFC. Если бы я был его менеджером, я бы сказал: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул». После пары защит UFC сделало бы его чемпионом. И если Джон Джонс захочет вернуться, уже ему придется бороться за титул», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
Ранее Дана Уайт пообещал, что бой Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится в этом году.
Том Аспиналл: «Мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но определенно что-то грядет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
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