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Абдель-Азиз – Аспиналлу: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул. После пары защит UFC сделает тебя чемпионом»

Али Абдель-Азиз высказался о перспективах Тома Аспиналла.

«Том Аспиналл – мой любимый боец UFC. Если бы я был его менеджером, я бы сказал: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул». После пары защит UFC сделало бы его чемпионом. И если Джон Джонс захочет вернуться, уже ему придется бороться за титул», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Ранее Дана Уайт пообещал, что бой Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится в этом году.

Том Аспиналл: «Мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но определенно что-то грядет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
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