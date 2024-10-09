Конор – о новом сопернике: «Сейчас в очереди несколько имен»

Конор Макгрегор рассказал о планах на следующий бой.

«Я бы хотел заполучить Майкла Чендлера ... Хотелось бы провести бой – возможно, до того, как Чендлер будет готов [после боя с Чарльзом Оливейрой], так что сейчас в очереди несколько имен», – сказал Конор Макгрегор .

Последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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