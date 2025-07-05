Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»

Пэдди Пимблетт признался, что ему снится бой с Илией Топурией.

«Меня продолжают посещать безумные сны, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд. Как это сделал Конор Макгрегор с Жозе Альдо. Но и этого было бы недостаточно для Илии», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.

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