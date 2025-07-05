Глава RCC Клименко: «Хотим, чтобы Штырков стал хедлайнером RCC Fair Fight. Соперник очень интересный»

Иван Штырков может подраться в главном событии крупного турнира RCC.

«Мы в процессе подготовки нового мероприятия и хотим, чтобы Ваня Штырков был одним из хедлайнеров события. Соперник очень интересный. Думаю, многих это удивит. Я бы даже сказал, что будет один из самых серьезных вызовов в карьере Ивана. Анонс? Пока стоит выждать паузу.

Сейчас мы согласовываем календарь мероприятий, и если все подтвердится, то в ближайшее время сделаем анонс. Может быть, даже на следующей неделе. В планах – 2 августа. Большой стадионный турнир RCC Fair Fight. Иван должен стать одним из хедлайнеров события», – заявил глава RCC Николай Клименко.

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