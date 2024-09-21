Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»
Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором.
«Кто-то может гарантировать мне, что если я побью Конора, то буду следующим претендентом на титул?
В любом случае сейчас будет бой Махачева и Царукяна, после чего мне придется ждать. Так что почему бы и нет? Заработаю кучу денег с Конором», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра, который в ночь на 17 ноября подерется с Майклом Чендлером.
Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»
Оливейра − об анонсе боя с Чендлером: «Чарльз Ду Бронкс будет готов сделать шоу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Лаэрте Вианы
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