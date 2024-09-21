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Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»

Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Кто-то может гарантировать мне, что если я побью Конора, то буду следующим претендентом на титул?

В любом случае сейчас будет бой Махачева и Царукяна, после чего мне придется ждать. Так что почему бы и нет? Заработаю кучу денег с Конором», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра, который в ночь на 17 ноября подерется с Майклом Чендлером.

Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»

Оливейра − об анонсе боя с Чендлером: «Чарльз Ду Бронкс будет готов сделать шоу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Лаэрте Вианы
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoМайкл Чендлер
logoКонор Макгрегор
logoЧарльз Оливейра
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