Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»

Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Кто-то может гарантировать мне, что если я побью Конора, то буду следующим претендентом на титул?

В любом случае сейчас будет бой Махачева и Царукяна, после чего мне придется ждать. Так что почему бы и нет? Заработаю кучу денег с Конором », − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра , который в ночь на 17 ноября подерется с Майклом Чендлером .

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