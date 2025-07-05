Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»

Кори Сэндхаген верит, что победит Мераба Двалишвили.

«Шон не был похож на себя в реванше с Мерабом. Даже больше, чем в первый раз. Я на самом деле не знаю, почему все так. Хочу сказать, что Двалишвили выступил великолепно. Мераб набрал по-настоящему хорошую форму. Думаю, что он становится все более уверенным в каждом бою.

Буду очень рад получить этот вызов. Я – тот парень, который должен его победить. Просто не могу дождаться, когда наконец-то стану хреновым чемпионом мира», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген .

О’Мэлли в реванше проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Дана Уайт назвал Сэндхагена следующим претендентом на титул легчайшего веса, которым владеет Двалишвили.

Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»

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