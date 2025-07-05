  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»
1

Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»

Кори Сэндхаген верит, что победит Мераба Двалишвили.

«Шон не был похож на себя в реванше с Мерабом. Даже больше, чем в первый раз. Я на самом деле не знаю, почему все так. Хочу сказать, что Двалишвили выступил великолепно. Мераб набрал по-настоящему хорошую форму. Думаю, что он становится все более уверенным в каждом бою.

Буду очень рад получить этот вызов. Я – тот парень, который должен его победить. Просто не могу дождаться, когда наконец-то стану хреновым чемпионом мира», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

О’Мэлли в реванше проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Дана Уайт назвал Сэндхагена следующим претендентом на титул легчайшего веса, которым владеет Двалишвили.

Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»

Шон О’Мэлли: «Я могу выиграть у Мераба восемь раз из десяти. Хочу отыграться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoМераб Двалишвили
logoКори Сэндхаген
logoШон О'Мэлли
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон О’Мэлли: «Перед боем посмотрел фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем»
217 июня, 07:04
Шон О’Мэлли: «Двалишвили – величайший боец в истории дивизиона»
1011 июня, 14:15
Двалишвили прибыл в Грузию после победы над О’Мэлли. Ему устроили чемпионский парад
511 июня, 13:10Видео
Главные новости
Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
1сегодня, 13:31
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 12:00
Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»
9сегодня, 11:30
Глава RCC Клименко: «Хотим, чтобы Штырков стал хедлайнером RCC Fair Fight. Соперник очень интересный»
сегодня, 11:16
UFC подтвердили о планах провести турнир на территории Белого дома в 2026 году (NBC News)
2сегодня, 09:58
Роберт Уиттакер: «Если Чимаев сразу не финиширует дю Плесси на земле, то проиграет»
1сегодня, 09:20
Абдель-Азиз – о желании Конора драться на территории Белого дома: «Может, ему удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина»
6сегодня, 09:01
Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)
37сегодня, 08:11
Леон Эдвардс включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов в истории UFC
12сегодня, 07:48
Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»
10сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49