Конор Макгрегор: «Хочу подраться с Чендлером. В 2025-м должны пройти два моих поединка»
Конор Макгрегор намерен провести два боя в следующем году.
«Я подерусь в 2025-м. Должны состояться два боя. Что будет после? Даже не знаю. Я самый популярный боец мира прямо сейчас.
Хотел бы подраться с Майклом Чендлером. Желаю ему удачи в поединке с Чарльзом Оливейрой», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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