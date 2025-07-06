5

Том Аспинал: «Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш с Волковым»

Том Аспиналл высказался о потенциальном реванше с Александром Волковым.

«Честно говоря, я тоже думал, что Волков выиграл бой с Ганом [в декабре-2024 Сирил Ган победил Волкова раздельным решением судей]. Я знал, насколько хорош Волков, когда дрался с ним. Он действительно хорош, очень, очень хорош. Думаю, с тех пор он стал лучше.

Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш. Тогда я был не очень хорош по сравнению с тем, какой я сейчас», – сказал чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.

В марте-2022 Александр Волков проиграл Тому Аспиналлу сабмишеном в первом раунде. После этого вышел на серию из четырех побед, пока не уступил Гану.

15 лучших тяжеловесов России. Только двое – из UFC

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: One On One | MMA
logoMMA
logoUFC
logoАлександр Волков
logoТом Аспиналл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл хочет провести четыре боя за год: «Моя цель – победить всех из первой десятки»
804 июля, 18:01
Том Аспиналл: «У меня есть дата и соперник»
44 июля, 15:54
Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»
729 июня, 15:22
Главные новости
Тони Фергюсон в августе проведет бой по боксу: «Я не на пенсии»
21 минуту назад
Камил Гаджиев: «Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна»
159 минут назад
Боец UFC Бекоев: «Ставлю цель стать чемпионом в 2027 году»
1сегодня, 08:37
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 08:00
«Регбист» победил «Alex Terrible» в главном бою Top Dog 37. «Фомич» победил «Имелю» в соглавном поединке
14вчера, 18:58
Бетербиев – Биволу: «Дима, сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?»
22вчера, 16:28
Роберт Уиттакер: «Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульника»
3вчера, 15:50
Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»
5вчера, 13:46
Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
3вчера, 13:31
Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»
15вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49