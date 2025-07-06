Том Аспинал: «Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш с Волковым»

Том Аспиналл высказался о потенциальном реванше с Александром Волковым.

«Честно говоря, я тоже думал, что Волков выиграл бой с Ганом [в декабре-2024 Сирил Ган победил Волкова раздельным решением судей]. Я знал, насколько хорош Волков, когда дрался с ним. Он действительно хорош, очень, очень хорош. Думаю, с тех пор он стал лучше.

Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш. Тогда я был не очень хорош по сравнению с тем, какой я сейчас», – сказал чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.

В марте-2022 Александр Волков проиграл Тому Аспиналлу сабмишеном в первом раунде. После этого вышел на серию из четырех побед, пока не уступил Гану.

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