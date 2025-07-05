2

Бетербиев – Биволу: «Дима, сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?»

Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в затягивании третьего боя.

«После получения сотен вопросов о третьем бое решил поделиться ситуацией. 

Как вы знаете, первый поединок за звание абсолютного чемпиона прошел в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он все же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был пройти в течение четырех месяцев, несмотря на то, что я все еще восстанавливался после операции, а мой тренер и врач были категорически против такого раннего боя. 

После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем поединке, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем – в конце года, а сейчас – вообще неизвестно когда.

Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Сегодня появилась информация, что трилогия Бивола и Бетербиева может состояться в Москве по обоюдному желанию боксеров.

Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Серьезно?

Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
Бивол - Бетербиев
logoАртур Бетербиев
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
2сегодня, 13:31
Лебедев – о трилогии Бивол – Бетербиев: «Если будет 12 раундов, то Дмитрий в любом случае победит, потому что Артур больше похож на нокаутера. Каждый его удар уменьшает жизнь»
121 июня, 13:30
Тренер Бивола – о подготовке к трилогии с Бетербиевым: «Кондиции Димы составляют 60%»
118 июня, 07:15
Главные новости
Роберт Уиттакер: «Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульника»
1сегодня, 15:50
Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»
2сегодня, 13:46
Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
2сегодня, 13:31
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 12:00
Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»
10сегодня, 11:30
Глава RCC Клименко: «Хотим, чтобы Штырков стал хедлайнером RCC Fair Fight. Соперник очень интересный»
сегодня, 11:16
UFC подтвердили о планах провести турнир на территории Белого дома в 2026 году (NBC News)
2сегодня, 09:58
Роберт Уиттакер: «Если Чимаев сразу не финиширует дю Плесси на земле, то проиграет»
1сегодня, 09:20
Абдель-Азиз – о желании Конора драться на территории Белого дома: «Может, ему удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина»
6сегодня, 09:01
Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)
37сегодня, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49