Бетербиев – Биволу: «Дима, сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?»

Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в затягивании третьего боя.

«После получения сотен вопросов о третьем бое решил поделиться ситуацией.

Как вы знаете, первый поединок за звание абсолютного чемпиона прошел в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он все же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был пройти в течение четырех месяцев, несмотря на то, что я все еще восстанавливался после операции, а мой тренер и врач были категорически против такого раннего боя.

После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем поединке, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем – в конце года, а сейчас – вообще неизвестно когда.

Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Сегодня появилась информация , что трилогия Бивола и Бетербиева может состояться в Москве по обоюдному желанию боксеров.

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