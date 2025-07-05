«Регбист» победил «Alex Terrible» в главном бою Top Dog 37. «Фомич» победил «Имелю» в соглавном поединке

5 июля в Москве на ЦСКА Арене прошел турнир по боям на голых кулаках Top Dog 37.

Данил «Регбист» Алеев победил Александра «Alex Terrible» Шиколая единогласным решением судей в главном событии турнира.

Олег «Фомич » Фомичев победил Игоря «Имелю » Ионова решением большинства судей в соглавном поединке.

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