«Регбист» победил «Alex Terrible» в главном бою Top Dog 37. «Фомич» победил «Имелю» в соглавном поединке
5 июля в Москве на ЦСКА Арене прошел турнир по боям на голых кулаках Top Dog 37.
Данил «Регбист» Алеев победил Александра «Alex Terrible» Шиколая единогласным решением судей в главном событии турнира.
Олег «Фомич» Фомичев победил Игоря «Имелю» Ионова решением большинства судей в соглавном поединке.
Вы хотите стать профессиональным бойцом? Вот 5 главных «нельзя»
Звезда кулачки продает кровавые бинты на «Авито» – за 2 млн!
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости