Роберт Уиттакер: «Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульника»

Роберт Уиттакер рассказал о планах завершить карьеру в UFC .

«Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульного бой. Вершина близка.

Де Риддер? Хочу быстро с ним покончить. Выйду и запущу в него ракету. Надеюсь, что уложусь в 30 секунд», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Уиттакер подерется с Ренье де Риддером 26 июля в Абу-Даби.

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