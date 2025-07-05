Роберт Уиттакер: «Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульника»
Роберт Уиттакер рассказал о планах завершить карьеру в UFC .
«Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульного бой. Вершина близка.
Де Риддер? Хочу быстро с ним покончить. Выйду и запущу в него ракету. Надеюсь, что уложусь в 30 секунд», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Уиттакер подерется с Ренье де Риддером 26 июля в Абу-Даби.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал mainevent
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