Боец UFC Бекоев: «Ставлю цель стать чемпионом в 2027 году»

Боец UFC Азамат Бекоев хочет стать чемпионом лиги к 2027 году.

– Ты ставишь себе какие-то долгосрочные цели? Например, попасть в топ-5 в 2026 году или подраться за пояс?

– Долгосрочно я себе ставлю цель стать чемпионом UFC в 2027 году. Может, получится и раньше. Я и так ставлю долгосрочные цели. Когда я начал драться, сразу хотел в UFC, потому что это высшая лига. Девять лет прошло, и я уже в UFC. Теперь надо забрать пояс и ставить новые цели, – сказал боец среднего веса UFC Азамат Бекоев .

29-летний Бекоев дебютировал в UFC в 2025 году. У него две победы нокаутом в двух боях.