  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
0

Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»

Rремлев заявил, что нет договоренности о поединке Бивола и Бетербиева в России.

«Хотят ли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев драться в России? Все хотят, чтобы их бой состоялся у нас в стране. Просто надо договориться.

Сложности? Не могу раскрывать. Но пока договоренностей нет», – сказал глава IBA Умар Кремлев.

Сегодня появилась информация, что боксеры попросили Турки Аль эш-Шейха перенести третий бой в Россию.

Кремлев – о бое Бетербиев – Бивол в России: «Все условия созданы, предложения отправлены – ждем решения»

Тренер Бивола – о подготовке к трилогии с Бетербиевым: «Кондиции Димы составляют 60%»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoУмар Кремлев
logoбокс
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
Бивол - Бетербиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лебедев – о трилогии Бивол – Бетербиев: «Если будет 12 раундов, то Дмитрий в любом случае победит, потому что Артур больше похож на нокаутера. Каждый его удар уменьшает жизнь»
121 июня, 13:30
Бивол и Бетербиев подписали предварительные контракты на поединок
1216 мая, 10:30
Дмитрий Бивол: «Надеюсь, что подерусь с Бетербиевым в ноябре-декабре»
14 мая, 08:00
Главные новости
Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»
8 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 12:00
Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»
7сегодня, 11:30
Глава RCC Клименко: «Хотим, чтобы Штырков стал хедлайнером RCC Fair Fight. Соперник очень интересный»
сегодня, 11:16
UFC подтвердили о планах провести турнир на территории Белого дома в 2026 году (NBC News)
2сегодня, 09:58
Роберт Уиттакер: «Если Чимаев сразу не финиширует дю Плесси на земле, то проиграет»
1сегодня, 09:20
Абдель-Азиз – о желании Конора драться на территории Белого дома: «Может, ему удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина»
6сегодня, 09:01
Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)
36сегодня, 08:11
Леон Эдвардс включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов в истории UFC
12сегодня, 07:48
Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»
10сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49