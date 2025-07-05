Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»
Rремлев заявил, что нет договоренности о поединке Бивола и Бетербиева в России.
«Хотят ли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев драться в России? Все хотят, чтобы их бой состоялся у нас в стране. Просто надо договориться.
Сложности? Не могу раскрывать. Но пока договоренностей нет», – сказал глава IBA Умар Кремлев.
Сегодня появилась информация, что боксеры попросили Турки Аль эш-Шейха перенести третий бой в Россию.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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