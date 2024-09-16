UFC использует Конора? На его контракте могут выбить больше денег за медиаправа

Уже лишился соперника.

Конор Макгрегор не выходил в клетку больше трех лет. Он до сих пор даже не получил дату следующего поединка, а теперь, кажется, лишился и соперника – Майкл Чендлер в ноябре подерется с Чарльзом Оливейрой.

Что все это значит?

Конор говорит, что всячески добивается организации поединка с Чендлером, но ему не дают дату. Даже просит помощи у Турки Аль эш-Шейха

Еще в начале года казалось, что Макгрегор станет главной звездой UFC 300. Но, похоже, возвращение не состоялось из-за тестов на допинг: официально Конор мог вернуться в октагон только после юбилейного турнира. Поэтому уже в марте и Дана Уайт, и сам Макгрегор тизерили возвращение на UFC 303 в международную неделю боев.

Бой с Майклом Чендлером 29 июня не состоялся. Макгрегор снялся с поединка из-за перелома пальца на ноге, после чего стороны намекали на новые возможные даты: сентябрьский кард в «Сфере», ноябрьский UFC 309, где выступят Джонс и Чендлер, и декабрьский UFC 310.

В итоге Дана Уайт объявил, что Чендлер больше не будет ждать Конора и подерется в ноябре против Чарльза Оливейры, а возвращение Макгрегора планируется на начало 2025 года. «Позвольте мне сказать вот что: в этом году я был единственным, кто не верил, что Конор подерется, несмотря на все эти разговоры. Он выступит в начале 2025-го. Конор – большая звезда и отличный партнер», – сказал Уайт.

Кажется, сам Макгрегор уже не считает Уайта отличным партнером. Он просил назначить ему поединок еще в 2023 году, параллельно заигрывая с возможностью вернуться в бокс, а сейчас, похоже, совсем отчаялся.

«У меня осталось два боя по контракту с UFC. Мой соперник получил другой поединок, поэтому я бы хотел освободиться от текущего контракта или добиться совместного соглашения с UFC и BKFC. Хочу соглашение, которое позволит мне заняться делом. Хочу быть активным и сейчас работаю над этим. Посмотрим, что произойдет», – заявил Конор.

На недавней пресс-конференции BKFC Макгрегор попросил помощи с организацией собственного поединка у Турки Аль аш-Шейха: «Меня тестировали на допинг больше, чем любого другого бойца, но я все равно не могу получить дату боя. Так что я поговорил с шейхом Турки и спросил: «Вы можете мне с этим помочь?»

Хм, если Макгрегор здоров, проходит допинг-тесты и полностью готов к поединку, почему Уайт откладывает его возвращение? Кажется, есть два варианта. Первый – неготовый к поединкам Конор просто врет на пресс-конференциях, перекладывая ответственность за несостоявшиеся поединки на UFC. Второй – Макгрегор попал в переплет, связанный с медиаправами UFC.

Теорию о намеренной задержке боя Конора выдвинул Джейк Пол. Он считает, что UFC пользуется контрактом Макгрегора для улучшения позиций по медиаправам

Чуть больше недели назад один из главных хейтеров Даны Уайта Джейк Пол выпустил подкаст с Фрэнсисом Нганну. Одна из тем – ситуация с боем Конора. Пол высказал предположение: «Объясню для людей, которые не совсем понимают, почему не дерется Конор. У него осталось два поединка по контракту. А UFC тем временем пытаются обновить условия сделки по медиаправам. Они общаются с несколькими компаниями, но, скорее всего, останутся с ESPN.

UFC пытаются обновить условия и получить как можно больше денег. Один из их рычагов – контракт Конора. UFC говорят: «Эй, у нас есть Макгрегор еще на два поединка». Но если он подерется до окончания действующей сделки, то ESPN ответит: «Подождите, теперь Конор у вас всего на один бой». Поэтому Макгрегор сейчас не дерется».

Сделка UFC с ESPN действительно истекает в начале 2025 года. Дана Уайт заявил, что рассматривает различные варианты – от продолжения сделки с ESPN до подписания соглашения с Netflix и даже сотрудничества с несколькими платформами одновременно, как в НБА или НФЛ. Возможно, Макгрегор как главный актив UFC стал жертвой переговоров по медиаправам.

Как минимум его нового поединка в UFC до конца 2024 года мы, похоже, не увидим.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Christian Petersen, Sarah Stier