Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»

Майкл Чендлер предпочитает бой с Махачевым, а не Макгрегором.

«Конор не будет моим следующим соперником, но я буду его следующим оппонентом.

Если мне после Чарльза Оливейры предложат бой с Исламом Махачевым , то я соглашусь. Это будет он, а не Макгрегор», – заявил боец UFC Майкл Чендлер .

Напомним, Чендлер подерется с Оливейрой 17 ноября на UFC 309.

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