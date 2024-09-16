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Чендлер – о планах после Оливейры: «Если предложат бой с Махачевым, то я выберу его, а не Конора»

Майкл Чендлер предпочитает бой с Махачевым, а не Макгрегором.

«Конор не будет моим следующим соперником, но я буду его следующим оппонентом.

Если мне после Чарльза Оливейры предложат бой с Исламом Махачевым, то я соглашусь. Это будет он, а не Макгрегор», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Чендлер подерется с Оливейрой 17 ноября на UFC 309.

Майкл Чендлер: «Клянусь, что подерусь с Конором в 2025-м. Он еще не сорвался с крючка»

Чендлер ответил Конору: «Ты самое ненадежное существо в истории ММА»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoКонор Макгрегор
logoЧарльз Оливейра
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