Дудакова – о дебютной победе в UFC: «Если б проиграла, то пришлось бы идти работать»

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Россиянка Виктория Дудакова рассказала о важности победы в первом бою в UFC.

«Что было бы, если б я проиграла Нунес? Пришлось бы идти полноценно работать. Если ты хочешь выступать на высочайшем уровне, то нужно тренироваться два раза в день, правильно питаться, ходить на массаж, восстанавливаться полноценно. И этого ничего не было бы.

Спасибо моему тренеру – он помогает финансово, пытается найти деньги и тренирует меня. В принципе, он мне как и мама, и папа, и брат, и сват, и все на свете, потому что я с ним провожу большую часть времени», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

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