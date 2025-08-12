1

Сен-Пьер – об отмене PPV: «Это может быть плохо для бойцов»

Жорж Сен-Пьер прокомментировал сделку UFC с Paramount.

«Это может быть хорошо для UFC, но плохо для бойцов. Когда я дрался, у меня был отличный аргумент в переговорах по контракту. Я мог сказать: «Если хотите, чтобы я занимался раскруткой, хочу быть партнером. Хочу получить кусок пирога – часть дохода с PPV», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд. PPV-трансляций, когда зрители в США платили за каждый турнир, больше не будет – cистема распространялась только на американских зрителей. 

UFC объединился с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
