  • Аспиналл – о выборе соперника: «В UFC сказали, что Волков недавно проиграл, а Алмейда должен сделать больше для титульника»
Аспиналл – о выборе соперника: «В UFC сказали, что Волков недавно проиграл, а Алмейда должен сделать больше для титульника»

Том Аспиналл объяснил, почему первую защиту титула UFC он проведет против Гана.

«В UFC сказали, что Волков недавно проиграл, он после поражения, а Алмейда должен сделать больше, чтобы получить титульник. Я здесь, чтобы драться с любым, так что мне без разницы.

Мне предложили две даты – 4 октября в Лас-Вегасе и 25 октября в Абу-Даби. Я выбрал второй вариант, потому что в Абу-Даби меньше разница во времени. Еще в Лас-Вегасе огромные налоги. Мой соперник – европеец, болельщикам по времени будет удобнее смотреть бой в Абу-Даби», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Александр Волков и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 321. Титульный поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана возглавит турнир.

Аспиналл не хочет драться с Джонсом: «Какой в этом смысл? Это ложная надежда»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
