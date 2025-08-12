2

Энтони Эрнандес поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса

Обновились рейтинги UFC.

Энтони Эрнандес, победивший Романа Долидзе на UFC on ESPN 72, поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса. Долидзе опустился на 11-е место.

  1. Нассурдин Имавов 

  2. Шон Стрикленд

  3. Хамзат Чимаев 

  4. Исраэль Адесанья 

  5. Ренье де Риддер 

  6. Кайо Борральо 

  7. Энтони Эрнандес 

  8. Роберт Уиттакер 

  9. Джаред Каннонье 

  10. Брендан Аллен 

  11. Роман Долидзе

  12. Пауло Коста

  13. Марвин Веттори

  14. Абус Магомедов

  15. Роман Копылов

Энтони Эрнандес: «Обязательно посещу бой дю Плесси и Чимаева. Мне нужен этот чертов пояс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
logoРоман Долидзе
logoUFC
logoMMA
Энтони Эрнандес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дин Томас: «Эрнандес – сильнейший средневес в мире. Он выдал лучшее выступление за последние 3 года»
1110 августа, 11:00
Генри Сехудо: «Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион. Нужно свести его с де Риддером»
710 августа, 09:05
Энтони Эрнандес: «Обязательно посещу бой дю Плесси и Чимаева. Мне нужен этот чертов пояс»
510 августа, 07:55
Главные новости
Хамзат Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси в кастомных шортах с волком
239 минут назадФото
Сен-Пьер – об отмене PPV: «Это может быть плохо для бойцов»
1сегодня, 14:17
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
131сегодня, 13:16
Арман Царукян: «Я бы перевел Топурию и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде»
12сегодня, 12:40
Сегодня день рождения Тайсона Фьюри. Ему исполнилось 37 лет
7сегодня, 11:45
Дрикус дю Плесси: «Борральо победит Имавова, Кайо – хороший боец»
сегодня, 10:28
Аспиналл – о выборе соперника: «В UFC сказали, что Волков недавно проиграл, а Алмейда должен сделать больше для титульника»
7сегодня, 09:39
О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»
1сегодня, 08:48
Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»
17сегодня, 07:48
Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»
3сегодня, 07:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04