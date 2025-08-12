Энтони Эрнандес поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса

Обновились рейтинги UFC.

Энтони Эрнандес, победивший Романа Долидзе на UFC on ESPN 72, поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса. Долидзе опустился на 11-е место.

Нассурдин Имавов Шон Стрикленд Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Ренье де Риддер Кайо Борральо Энтони Эрнандес Роберт Уиттакер Джаред Каннонье Брендан Аллен Роман Долидзе Пауло Коста Марвин Веттори Абус Магомедов Роман Копылов

