Дрикус дю Плесси: «Борральо победит Имавова, Кайо – хороший боец»
Дрикус дю Плесси высказался о бое между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.
«Нассурдин проделал хорошую работу. Я высоко оцениваю и Борральо, он хороший боец. Думаю, что Борральо победит», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.
Нассурдин Имавов: «Борральо годен лишь на то, чтобы собирать мои объедки. Ты всегда будешь позади меня»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SHAK MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости