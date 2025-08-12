Дрикус дю Плесси: «Борральо победит Имавова, Кайо – хороший боец»

Дрикус дю Плесси высказался о бое между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.

«Нассурдин проделал хорошую работу. Я высоко оцениваю и Борральо, он хороший боец. Думаю, что Борральо победит», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

Нассурдин Имавов: «Борральо годен лишь на то, чтобы собирать мои объедки. Ты всегда будешь позади меня»