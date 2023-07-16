Дудакова – о дебюте в UFC: «Кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?»

Виктория Дудакова прокомментировала победу в дебютном поединке в UFC.

«Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось. Но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?

Я рада, что вышла и полностью восстановилась. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но я рассчитывала на финиш в первом раунде», – сказала боец UFC Виктория Дудакова.

На турнире UFC Vegas 77 Дудакова победила Истелу Нунес техническим нокаутом в первом раунде.

Бой был остановлен после того, как Нунес сломала руку при падении.

Дудакова победила Нунес техническим нокаутом. Бразильянка сломала руку при падении