Дудакова – о дебюте в UFC: «Кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?»

Теги женские бои UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова прокомментировала победу в дебютном поединке в UFC.

«Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось. Но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?

Я рада, что вышла и полностью восстановилась. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но я рассчитывала на финиш в первом раунде», – сказала боец UFC Виктория Дудакова.

На турнире UFC Vegas 77 Дудакова победила Истелу Нунес техническим нокаутом в первом раунде.

Бой был остановлен после того, как Нунес сломала руку при падении.

Дудакова победила Нунес техническим нокаутом. Бразильянка сломала руку при падении

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2 комментария

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Рамиль Абдрахманов
С дебютом!
+4
0
+4
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