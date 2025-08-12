12

Арман Царукян: «Я бы перевел Топурию и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде»

Арман Царукян рассказал, как победит Илию Топурию.

«Я бы перевел его и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде. Он чувствует, что проиграет этот бой, поэтому предпочитает оставить титул. Я заберу его титул, он это знает, поэтому просит более легкие бои с Пимблеттом или Гейджи. 

Я уже сказал UFC, что готов драться. Сентябрь, октябрь – я в форме, тренируюсь дважды в день, и теперь я здоров. Если они организуют мне бой с кем-нибудь в сентябре-октябре, а в декабре с Илией, я это сделаю. Я готов драться даже с Дэном Хукером, но моя главная цель – титульный бой», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В конце июня Илия Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в поединке за титул. Царукян последний бой провел летом 2024 года, победив раздельным решением судей Оливейру.

Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
