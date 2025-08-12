Сегодня день рождения Тайсона Фьюри. Ему исполнилось 37 лет
Сегодня, 12 августа, Тайсон Фьюри исполнилось 37 лет.
Тайсон Фьюри – бывший чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.
В последних двух боях Фьюри проиграл решением судей Александру Усику, после чего завершил карьеру.
Ранее Фьюри заявил, что больше не вернется в бокс
Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
