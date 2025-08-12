Сегодня день рождения Тайсона Фьюри. Ему исполнилось 37 лет

Сегодня, 12 августа, Тайсон Фьюри исполнилось 37 лет.

Тайсон Фьюри – бывший чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

В последних двух боях Фьюри проиграл решением судей Александру Усику, после чего завершил карьеру.

Ранее Фьюри заявил , что больше не вернется в бокс

