На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
На Спортсе’’ идет большое голосование за лучшего тяжеловеса в истории бокса – вместе с экспертами мы составим рейтинг сильнейших.
Али, Тайсон, Холифилд, Льюис или, может быть, Усик – кого выберете вы?
Пользовательское голосование продлится до 14 августа включительно. Составить топ-5 можно здесь.
Выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Вы за кого?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости