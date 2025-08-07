На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!

На Спортсе’’ идет большое голосование за лучшего тяжеловеса в истории бокса – вместе с экспертами мы составим рейтинг сильнейших.

Али, Тайсон, Холифилд, Льюис или, может быть, Усик – кого выберете вы?

Пользовательское голосование продлится до 14 августа включительно. Составить топ-5 можно здесь .

Выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Вы за кого?