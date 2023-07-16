Дудакова победила Нунес техническим нокаутом. Бразильянка сломала руку при падении

Теги женские бои UFC MMA Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC Vegas 77 состоялся бой в женском минимальном весе между Викторией Дудаковой и Истелой Нунес.

Дудакова победила техническим нокаутом в первом раунде. Бой был остановлен после того, как Нунес сломала руку при падении.

Для 24-летней Дудаковой этот поединок стал дебютным в UFC. На ее счету семь побед и ни одного поражения.

Взвешивание перед UFC Vegas 77: Холм легче Сильвы, Парк тяжелее Дураева

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
добро пожаловать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий