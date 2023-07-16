Дудакова победила Нунес техническим нокаутом. Бразильянка сломала руку при падении
На турнире UFC Vegas 77 состоялся бой в женском минимальном весе между Викторией Дудаковой и Истелой Нунес.
Дудакова победила техническим нокаутом в первом раунде. Бой был остановлен после того, как Нунес сломала руку при падении.
Для 24-летней Дудаковой этот поединок стал дебютным в UFC. На ее счету семь побед и ни одного поражения.
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