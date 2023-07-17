«Жесть». Дана Уайт опубликовал рентген руки Истелы Нунес

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт выложил в соцсетях рентгеновский снимок руки Истелы Нунес – перелом.

«Жесть», – отреагировал на травму бойца президент промоушена.

Бразильянка получила перелом руки в поединке с россиянкой Викторией Дудаковой.

Дудаковой присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.

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2 комментария

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emsnv
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