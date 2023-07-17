«Жесть». Дана Уайт опубликовал рентген руки Истелы Нунес
Дана Уайт выложил в соцсетях рентгеновский снимок руки Истелы Нунес – перелом.
«Жесть», – отреагировал на травму бойца президент промоушена.
Бразильянка получила перелом руки в поединке с россиянкой Викторией Дудаковой.
Дудаковой присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.
Дана Уайт потратил $100 тысяч за год на теннисную обувь
Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»
2 комментария