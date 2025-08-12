О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»

Шон О’Мэлли намерен провести еще один бой в 2025 году.

«Это был бы ноябрь или декабрь. В идеале я должен подраться еще раз в этом году, но не факт», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

О’Мэлли проиграл два последних титульных боя Мерабу Двалишвили.

О’Мэлли хочет снова драться за титул: «Я должен подраться с Сэндхагеном. Это очень интересный бой»