1

О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»

Шон О’Мэлли намерен провести еще один бой в 2025 году.

«Это был бы ноябрь или декабрь. В идеале я должен подраться еще раз в этом году, но не факт», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

О’Мэлли проиграл два последних титульных боя Мерабу Двалишвили.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
