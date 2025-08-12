Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»
Конор Макгрегор назвал себя «королем PPV».
«Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
UFC отменил систему PPV-трансляций после сделки с Paramount на $7,7 млрд, которая вступит в силу с 2026 года.
Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
