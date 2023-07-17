Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья рассказал о своих эмоциях после победы Дрикуса дю Плесси над Уиттакером.

«Дрикус проделал хорошую работу, но не удивил меня. Я заряжал его просто своим присутствием. Это уже моя работа, я не могу просто сидеть и молчать. 

Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. Я пошел в октагон, чтобы выплеснуть энергию. Люди говорят, что это лучшая речь после боя за всю историю UFC. Кому-то не нравится, но в любом случае это вызвало какие-то эмоции. Я не пытался всем понравится, а просто старался вызвать эмоции у дю Плесси.

Я не злодей, но в тот момент из меня выходил зверь», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что Дрикус дю Плесси победил Роберта Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 290. После боя Адесанья и дю Плесси провели стердаун.

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2 комментария

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artem klishin
Адесанья пересмотрел аниме
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sanek maloi
Изи заднюю включает, про эмоции задели его, но теперь Дю Плесси имеет шанс, но он дуб, анимешник нига его сожрёт, если не перегорит.Но у белого африканца, слишком мало времени на восстановление после боя. Эти весогонки+ тренировки, здоровья не прибавляют бойцу. Ферги так угробил себя(
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