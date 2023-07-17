Миочич – о долгих переговорах с Джонсом: «Люди не понимают, что не все зависит от меня. Я просил еще несколько недель, но пришлось соглашаться»
Стипе Миочич рассказал о сложностях переговоров о поединке с Джоном Джонсом.
«Почему так долго шли переговоры с Джонсом? Там были свои моменты. Я расскажу, когда камера будет выключена. Когда ко мне обратились из UFC, я ответил: «Нет, сейчас я не могу».
Мне нужно было время – еще несколько недель, но они отказались. Пришлось соглашаться. Люди не понимают, что не все зависит от меня. Есть более серьезные силы, чем мои попытки отказаться от боя», – признался экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич.
Напомним, что поединок Миочича и Джонса возглавит турнир UFC 295, который пройдет 11 ноября в Нью-Йорке.
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