Миочич – о долгих переговорах с Джонсом: «Люди не понимают, что не все зависит от меня. Я просил еще несколько недель, но пришлось соглашаться»

Стипе Миочич рассказал о сложностях переговоров о поединке с Джоном Джонсом.

«Почему так долго шли переговоры с Джонсом? Там были свои моменты. Я расскажу, когда камера будет выключена. Когда ко мне обратились из UFC, я ответил: «Нет, сейчас я не могу».

Мне нужно было время – еще несколько недель, но они отказались. Пришлось соглашаться. Люди не понимают, что не все зависит от меня. Есть более серьезные силы, чем мои попытки отказаться от боя», – признался экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич.

Напомним, что поединок Миочича и Джонса возглавит турнир UFC 295, который пройдет 11 ноября в Нью-Йорке.

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