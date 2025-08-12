Фото
2

Хамзат Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси в кастомных шортах с волком

UFC показал кастомные шорты Хамзата Чимаева на бой с Дрикусом дю Плесси.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoMMA
logoДрикус дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Корешков – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Бои Хамзата говорят сами за себя. Отдаю предпочтение ему – процентов 80 на 20»
вчера, 11:40
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
510 августа, 18:05
Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»
910 августа, 15:35
Главные новости
Сен-Пьер – об отмене PPV: «Это может быть плохо для бойцов»
1сегодня, 14:17
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
131сегодня, 13:16
Энтони Эрнандес поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса
2сегодня, 12:58
Арман Царукян: «Я бы перевел Топурию и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде»
12сегодня, 12:40
Сегодня день рождения Тайсона Фьюри. Ему исполнилось 37 лет
7сегодня, 11:45
Дрикус дю Плесси: «Борральо победит Имавова, Кайо – хороший боец»
сегодня, 10:28
Аспиналл – о выборе соперника: «В UFC сказали, что Волков недавно проиграл, а Алмейда должен сделать больше для титульника»
7сегодня, 09:39
О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»
1сегодня, 08:48
Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»
17сегодня, 07:48
Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»
3сегодня, 07:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04