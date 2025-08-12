Хамзат Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси в кастомных шортах с волком
UFC показал кастомные шорты Хамзата Чимаева на бой с Дрикусом дю Плесси.
Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.
Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости