Алджамейн Стерлинг: «Приближаемся ко дню поединка с Яном. Я шокирую весь мир!»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился видео с тренировки в преддверии реванша с .

«2 раунд. Легкая работа! Едва дышу! Мы приближаемся ко дню поединка!

Я шокирую весь мир! Я это сделаю!» – написал Стерлинг.

Round 2. Easy work! Barely breathing! We must be getting close to fight night! Shock the world, I will! • Free training video here:https://t.co/bQNe32IfRX pic.twitter.com/H7O4uFwaxq