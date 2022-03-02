Президент UFC про бой Яна и Стерлинга: «Понятия не имею, что будет с Россией»

Президент UFC Дэйна Уайт намекнул, что реванш чемпиона легчайшего дивизиона и под угрозой срыва.

«Когда вы думаете, что в мире все должно нормализоваться, он становится еще безумнее. Поэтому посмотрим, как все сложится.

Вы продолжаете задавать вопросы, наподобие таких: «Будет ли Конор Макгрегор драться за титул? Вернется ли он осенью?».

Я не знаю, что произойдет осенью. Мы все узнаем тогда, когда наступит осень.

Также все спрашивают, что будет, если Петр Ян не сможет попасть в США? Я понятия не имею, что будет с Россией. Не знаю, что вам еще сказать», – рассказал Уайт.

Бой Стерлинга и Яна должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Бруклине.

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