Александр Шлеменко и Владислав Ковалев 12 сентября проведут реванш в Челябинске

Официально анонсирован реванш Шлеменко и Ковалева.

Бойцы подерутся в главном событии турнира MMA RCC 23, который состоится 12 сентября в Челябинске на арене «Трактор».

Напомним, 31 мая Александр Шлеменко проиграл Владу «Белазу» Ковалеву раздельным решением на RCC 22.

«В обычный месяц зарабатывал раза в два больше, чем на «Матч ТВ». Почему ютуб-журналистика в ММА такая крутая

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
