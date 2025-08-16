Александр Шлеменко и Владислав Ковалев 12 сентября проведут реванш в Челябинске

Официально анонсирован реванш Шлеменко и Ковалева.

Бойцы подерутся в главном событии турнира MMA RCC 23, который состоится 12 сентября в Челябинске на арене «Трактор».

Напомним, 31 мая Александр Шлеменко проиграл Владу «Белазу» Ковалеву раздельным решением на RCC 22.

