Александр Шлеменко и Владислав Ковалев 12 сентября проведут реванш в Челябинске
Официально анонсирован реванш Шлеменко и Ковалева.
Бойцы подерутся в главном событии турнира MMA RCC 23, который состоится 12 сентября в Челябинске на арене «Трактор».
Напомним, 31 мая Александр Шлеменко проиграл Владу «Белазу» Ковалеву раздельным решением на RCC 22.
«В обычный месяц зарабатывал раза в два больше, чем на «Матч ТВ». Почему ютуб-журналистика в ММА такая крутая
Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости