Порье хотел бы увидеть MMA-поединок Джервонты Дэвиса и Шона О’Мэлли: «Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет»
Дастин Порье хотел бы увидеть именитого боксера в MMA.
«Парни из ММА постоянно уходят в бокс. Я бы хотел увидеть некоторых боксеров в ММА. Отправьте Джервонту Дэвиса в октагон к Шону О’Мэлли. Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет», – сказал бывший боец UFC Дастин Порье.
Ранее чемпион UFC Илия Топурия рассказал о желании провести боксерский поединок.
Порье – о Чимаеве: «Хамзат создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого»
О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости