Порье хотел бы увидеть MMA-поединок Джервонты Дэвиса и Шона О’Мэлли: «Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет»

Дастин Порье хотел бы увидеть именитого боксера в MMA.

«Парни из ММА постоянно уходят в бокс. Я бы хотел увидеть некоторых боксеров в ММА. Отправьте Джервонту Дэвиса в октагон к Шону О’Мэлли. Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет», – сказал бывший боец UFC Дастин Порье .

Ранее чемпион UFC Илия Топурия рассказал о желании провести боксерский поединок.

