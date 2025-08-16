Кузютина – о навыках Путина в дзюдо: «Хорошо двигается, умеет делать броски. Это дзюдоист»

Наталья Кузютина рассказала, насколько хорош был Владимир Путин в их спарринге.

– На момент вашего спарринга Владимиру Путину было 65 лет. Чувствовалось, что он делает захваты, как человек, который занимался дзюдо?

– Если ты чему-то научился, это невозможно забыть. Тело помнит в любом возрасте. Он в хорошей физической форме, хорошо двигается. Это дзюдоист. Не просто занимался на словах, он все помнит, умеет делать броски, – сказала призер ОИ-2016 по дзюдо Наталья Кузютина в интервью корреспонденту Спортс″ Вадиму Тихомирову.

