0

Кузютина – о навыках Путина в дзюдо: «Хорошо двигается, умеет делать броски. Это дзюдоист»

Наталья Кузютина рассказала, насколько хорош был Владимир Путин в их спарринге.

– На момент вашего спарринга Владимиру Путину было 65 лет. Чувствовалось, что он делает захваты, как человек, который занимался дзюдо?

– Если ты чему-то научился, это невозможно забыть. Тело помнит в любом возрасте. Он в хорошей физической форме, хорошо двигается. Это дзюдоист. Не просто занимался на словах, он все помнит, умеет делать броски, – сказала призер ОИ-2016 по дзюдо Наталья Кузютина в интервью корреспонденту Спортс″ Вадиму Тихомирову.

Кузютина – о спарринге с Путиным: «Были инструкции от ФСО? Конечно. Предупредили соблюдать субординацию, за плечи не хватать»

Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoВладимир Путин
дзюдо
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Теплая атмосфера на встрече президентов России и США отразится на хороших перспективах во всем»
955 минут назад
Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти»
76сегодня, 09:47
Порье – о Чимаеве: «Хамзат создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого»
2сегодня, 08:37
Главные новости
Дензел Вашингтон: «Обожаю Кроуфорда и пытаюсь быть на него похожим. Канело крупнее, но Теренс великолепен. Скоро все увидим»
1сегодня, 10:27
Мохаммед Али занял первое место в голосовании Спортса’’ за лучшего тяжеловеса в истории бокса. Усик – пятый
48сегодня, 10:10Фото
Кузютина – о спарринге с Путиным: «Были инструкции от ФСО? Конечно. Предупредили соблюдать субординацию, за плечи не хватать»
2сегодня, 10:07
Порье – о Чимаеве: «Хамзат создал вокруг себя ауру, внушающую, что он лютый тип, способный нокаутировать любого»
2сегодня, 08:37
Дю Плесси – о стычке с Чимаевым: «Насколько же легко влезть под кожу этого парня»
2сегодня, 08:15
Чимаев – дю Плесси: «Теперь ты знаешь, что с тобой случится»
сегодня, 08:00
Дю Плесси – фанатам на церемонии взвешивания: «Я вышвырну вашего парня, после чего вы начнете топить за меня»
2сегодня, 07:02
Чимаев – в последнем обращении к дю Плесси: «Собираюсь отыметь этого паренька. Завтра он умрет»
12сегодня, 06:47
Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса
4сегодня, 06:37Фото
UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи – Пико и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск
1сегодня, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04