Марлон Мораес: «Ян будет наращивать темп, разбирать Стерлинга на кусочки и диктовать ход боя»

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе поделился впечатлениями от тренировок с , а также спрогнозировал исход реванша россиянина с чемпионом .

«Мы потренировались [с Яном] вместе немного, но у наших оппонентов разные стили ведения боя.

Я жду возможности полноценно подключиться к лагерю Петра, но в другой раз. Я готов протянуть ему руку помощи. В этот раз он больше помог мне, чем я ему. Но я надеюсь, что в будущем тоже смогу помочь ему и подключусь к его лагерю.

Это станет возможным, если ему дадут оппонента не с таким стилем ведения боя, как у Стерлинга. В этот раз он дерется с высоким грэпплером, и я не могу имитировать его стиль. Стерлинг — хороший боец, но он не на уровне Петра. Петр совершенно на другом уровне.

У Петра свой стиль ведения боя. Он будет постепенно наращивать темп, разбирать Стерлинга на кусочки и диктовать ход боя. Я верю, что в этот раз Петр удосрочит его», – сказал Мораес.

Реванш Яна и Стерлинга запланирован 9 апреля на 273.

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