Дензел Вашингтон: «Обожаю Кроуфорда и пытаюсь быть на него похожим. Канело крупнее, но Теренс великолепен. Скоро все увидим»

Дензел Вашингтон признался, что в предвкушении боя Канело – Кроуфорд.

«Я обожаю Кроуфорда . Канело крупнее Теренса. Его никогда не бил такой парень. Но Кроуфорд просто великолепный боксер. Один из лучших среди тех, кого я видел. Я люблю Теренса и пытаюсь быть на него похожим.

Канело я тоже люблю, не могу этого отрицать. Бой 13 сентября. Канело фаворит? Чувак, все из-за его габаритов, я не знаю... Но Кроуфорд великолепен, скоро все увидим. Рад, что Теренс скоро подерется», – сказал голливудский актер Дензел Вашингтон .

Отметим, что в актерской карьере Вашингтона была роль, связанная с боксом: В фильме «Ураган» 1999 года Дензел сыграл Рубина Картера – американского боксера, ложно обвиненного в тройном убийстве.

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Канело считает, что Кроуфорд сильнее Бивола, Бетербиева и Мейвезера

Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»