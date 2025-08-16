Дензел Вашингтон: «Обожаю Кроуфорда и пытаюсь быть на него похожим. Канело крупнее, но Теренс великолепен. Скоро все увидим»
«Я обожаю Кроуфорда. Канело крупнее Теренса. Его никогда не бил такой парень. Но Кроуфорд просто великолепный боксер. Один из лучших среди тех, кого я видел. Я люблю Теренса и пытаюсь быть на него похожим.
Канело я тоже люблю, не могу этого отрицать. Бой 13 сентября. Канело фаворит? Чувак, все из-за его габаритов, я не знаю... Но Кроуфорд великолепен, скоро все увидим. Рад, что Теренс скоро подерется», – сказал голливудский актер Дензел Вашингтон.
Отметим, что в актерской карьере Вашингтона была роль, связанная с боксом: В фильме «Ураган» 1999 года Дензел сыграл Рубина Картера – американского боксера, ложно обвиненного в тройном убийстве.
Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
