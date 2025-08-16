Дю Плесси – о большом количестве фанатов Чимаева в Чикаго: «Трибуны всегда против меня. Сначала они свистят, а потом ликуют»
Дрикус дю Плесси не беспокоится о враждебности трибун перед боем с Чимаевым.
«Я дерусь за ЮАР, так что для меня бой в любой другой стране будет гостевым. Трибуны постоянно против меня. Сначала они свистят, а потом ликуют. Так и бывает, когда ты становишься чемпионом.
Этого боя ждут многие. Два лучших парня подерутся друг с другом. Они знают, что из этого получится. Я устраиваю яркие бои, как и Хамзат в первом раунде», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, дю Плесси и Хамзат Чимаев подерутся предстоящей ночью в Чикаго в главном событии UFC 319.
