Дю Плесси – о большом количестве фанатов Чимаева в Чикаго: «Трибуны всегда против меня. Сначала они свистят, а потом ликуют»

Дрикус дю Плесси не беспокоится о враждебности трибун перед боем с Чимаевым.

«Я дерусь за ЮАР, так что для меня бой в любой другой стране будет гостевым. Трибуны постоянно против меня. Сначала они свистят, а потом ликуют. Так и бывает, когда ты становишься чемпионом.

Этого боя ждут многие. Два лучших парня подерутся друг с другом. Они знают, что из этого получится. Я устраиваю яркие бои, как и Хамзат в первом раунде», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Напомним, дю Плесси и Хамзат Чимаев подерутся предстоящей ночью в Чикаго в главном событии UFC 319.

Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?

UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи – Пико и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск