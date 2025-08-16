Дю Плесси – о стердаунах: «Больше люблю битву взглядов перед боем, чем после взвешивания. Это совсем другое»
Дрикус дю Плесси признался, что предпочитает битвы взглядов перед боем.
«Битва взглядов после пресс-конференции – это одно, а вот перед боем – совсем другое. Это я люблю», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, дю Плесси и Хамзат Чимаев подерутся предстоящей ночью в Чикаго в главном событии UFC 319.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
