Дю Плесси – о стердаунах: «Больше люблю битву взглядов перед боем, чем после взвешивания. Это совсем другое»

Дрикус дю Плесси признался, что предпочитает битвы взглядов перед боем.

«Битва взглядов после пресс-конференции – это одно, а вот перед боем – совсем другое. Это я люблю», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Напомним, дю Плесси и Хамзат Чимаев подерутся предстоящей ночью в Чикаго в главном событии UFC 319.

Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?

UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи – Пико и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
