Алджамейн Стерлинг: «9 апреля будет сценой из фильма. Ждите лучшую игру года!»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг анонсировал поединок с Петром Яном.
«9 апреля будет сценой из фильма! UFC 273.
Я с нетерпением жду возможности показать фанатам очередное замечательное выступление. Ждите лучшую игру года!» – написал Стерлинг в инстаграме.
Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
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