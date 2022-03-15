Алджамейн Стерлинг: «9 апреля будет сценой из фильма. Ждите лучшую игру года!»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг анонсировал поединок с Петром Яном.

«9 апреля будет сценой из фильма! UFC 273.

Я с нетерпением жду возможности показать фанатам очередное замечательное выступление. Ждите лучшую игру года!» – написал Стерлинг в инстаграме.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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