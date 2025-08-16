  • Спортс
  • Кузютина – о разнице в тренировках в России и США: «В американской системе все время «Great job», а в русской – «Ты все делаешь плохо». Даже когда более-менее нормально»
Кузютина – о разнице в тренировках в России и США: «В американской системе все время «Great job», а в русской – «Ты все делаешь плохо». Даже когда более-менее нормально»

Наталья Кузютина сравнила подход к тренировкам в России и США.

– Чувствуете, что в Америке тренируют не так, как в России?

– Да, но смотря про кого говорить. В АТТ у меня тренеры Кинг Мо (экс-боец ММА Мохаммед Лаваль – примечание Спортс″) и Артем Левин. Если у Артема за тренировку будет одна похвала – это классно. В американской системе все время «Great job», а в русской – «Ты все делаешь плохо». Даже когда более-менее нормально.

Стараюсь доносить, что если ты посвящаешь чему-то час времени, то не должен халявить. Говорю детям: «Если я не смотрю, почему ты не делаешь? Я умею бороться, ты не умеешь, я пытаюсь тебя научить. Если ты не хочешь, зачем ходить в зал и тратить время?»

У других тренеров по-другому – хоть сиди в зале, хоть что делай, главное – чтобы родители платили. У меня другой подход. Я хочу результата, хочу, чтобы ты тренировался. Пусть не станешь чемпионом, но будешь развит физически и научишься бороться, – сказала призер ОИ-2016 по дзюдо Наталья Кузютина в интервью корреспонденту Спортса″ Вадиму Тихомирову.

Кузютина – о спарринге с Путиным: «Были инструкции от ФСО? Конечно. Предупредили соблюдать субординацию, за плечи не хватать»

Кузютина – о навыках Путина в дзюдо: «Хорошо двигается, умеет делать броски. Это дзюдоист»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoMMA
дзюдо
logoНаталья Кузютина
