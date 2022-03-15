Петр Ян: «Моим секундантам отказали в посольстве. Мне надо лететь в США и побеждать»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе рассказал о проблемах с вылетом в США на бой с , который состоится 9 апреля на UFC 273.

«Сборы еще продолжаются. Я буду в Таиланде около 10 дней, после чего вылетаю в Америку. Кайрат и Андрей, с которыми я готовлюсь к боям, не смогли получить визы. Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу.

Это очень важно и имеет большое значение, кто находится у тебя в углу, кто секундирует, кто подсказывает, кто ведет.

Досадно, что пацаны не смогут полететь, но бой принципиальный, и мне надо лететь и побеждать. Даже если надо будет лететь одному, я полечу один», – сказал Ян.

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