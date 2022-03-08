Генри Сехудо: «Нас ждет большая волна российских бойцов-победителей. Умар может побить Яна уже сейчас»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил перспективы в возможном бою с Петром Яном.

«Для Хабиба поражения неприемлемы, поэтому все эти ребята у него пашут. А когда вы всегда пашете, бензобак будет в порядке.

Думаю, нас ждет большая волна российских бойцов-победителей. И я считаю, что Умар может побить Петра Яна уже сейчас, его борьба и грэпплинг лучше.

Он переведет Яна и изобьет. Ислам говорил, что Умар будет чемпионом через два года, но я считаю, что он станет им быстрее. Дайте ему шанс, дайте ему кого-то из топ-10 или топ-5 уже сейчас.

Я уверен, что он легко раздавит уродливую картофельную рожу , – сказал Сехудо.

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