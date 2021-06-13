А что кроме Евро-2020? Моргенштерн против MMA, Мазепин вновь последний на Гран-при, у России – первое золото в настольном теннисе

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости воскресенья из мира другого спорта:

1. 🏒 Хоккейная сборная Канады определилась с главным тренером на Олимпиаду-2022. В Пекин команду, скорее всего, повезет Джон Купер, «Тампа» которого идет ко второму Кубку Стэнли подряд. Купер уже возглавлял Канаду на крупных турнирах: на ЧМ-2017 его сборная уступила золотые медали только в серии буллитов.

Эвандер Кэйн близок к тому, чтобы снова сменить клуб: у игрока возникли разногласия с партнерами по «Сан-Хосе». Недовольство происходящим нападающий озвучил на встрече с руководством в конце сезона – игрока могут обменять. Контракт Кэйна с «акулами» рассчитан до конца сезона-2024/25.

2. 🏀 Женская сборная Сербии выиграла Евробаскет! Россиянки (почти) отобрались на чемпионат мира.

Опубликован окончательный состав мужской сборной России на предолимпийский турнир, который стартует уже завтра.

Плей-офф НБА: Трэй Янг получил травму голеностопа и не спас «Атланту» в третьем матче. Крис Миддлтон устроил феерию в четвертой четверти и вывел «Милуоки» вперед – 2-1

3. 🎾 Олимпийский теннисный турнир лишился еще одной суперзвезды – четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс рассказала, что не сыграет в Токио. Правда, причины объяснять не стала.

А у нового профсоюза игроков, созданного при активном участии Новака Джоковича, возникли пиар-проблемы. Выяснилось, что в консультационный совет организации вошла болельщица серба, оскорблявшая в твиттере Роджера Федерера.

4. 🏎️ Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Хэмилтон и Боттас попали в топ-3, а Мазепин вновь финишировал последним. «Мерседес» впервые с 2013 года проиграл четыре гонки подряд, «Ред Булл» четвертый раз кряду победил и оторвался на 30 очков в Кубке конструкторов.

5. 🥊 Моргенштерн наконец-то ответил бойцам: рэпер предложил ввести цензуру и запретить MMA. Конечно, мимо этого не прошел Александр Шлеменко. Боец заявил, что так Моргенштерну будет выгоднее продвигать «дебильные и маргинальные ценности».

6. ⛸ Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков жестко прошелся по антиковидным мерам в России. Попало даже прививкам.

7. 🏐 Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева не едет на Олимпиаду в Токио и заканчивает карьеру в сборной России. Она играла за команду 14 лет.

8. 🏃‍♂️ Определился состав сборной России по легкой атлетике на Токио-2020: там Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и еще 7 человек.

9. 🏓 Лев Кацман и Максим Гребнев победили на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первое в истории золото России на этом турнире.

10. 🇯🇵 МОК, скорее всего, разрешит политические протесты в Токио-2020 перед соревнованиями, но не на подиуме. Да, BLM тоже разрешат.