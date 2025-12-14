  • Спортс
Двалишвили поздравил Амосова с первой победой в UFC: «Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом»

Двалишвили поздравил Амосова с победой в дебютном бою в UFC.

Грузинский боец Мераб Двалишвили поздравил украинца Ярослава Амосова с первой победой в UFC.

«Поздравляю, Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом», – написал в соцсетях Двалишвили.

Напомним, украинец Амосов победил американца Нила Мэгни сабмишеном в первом раунде на UFC on ESPN 73. Это первый бой Ярослава в промоушене.

UFC on ESPN 73: Ройвал проиграл Капе, Чикадзе – Валлехосу, Амосов досрочно победил Мэгни

Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
