Двалишвили поздравил Амосова с первой победой в UFC: «Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом»
Двалишвили поздравил Амосова с победой в дебютном бою в UFC.
Грузинский боец Мераб Двалишвили поздравил украинца Ярослава Амосова с первой победой в UFC.
«Поздравляю, Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом», – написал в соцсетях Двалишвили.
Напомним, украинец Амосов победил американца Нила Мэгни сабмишеном в первом раунде на UFC on ESPN 73. Это первый бой Ярослава в промоушене.
UFC on ESPN 73: Ройвал проиграл Капе, Чикадзе – Валлехосу, Амосов досрочно победил Мэгни
Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости