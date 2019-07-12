Россияне Кацман и Гребнев победили на чемпионате Европы по настольному теннису. Это первое золото России в истории

Россияне Лев Кацман и Максим Гребнев стали победителями чемпионата Европы по настольному теннису в парном разряде. Это первая победа россиян на ЧЕ в истории.

Ранее лучшим результатом российских спортсменов становился выход в финал – в 2011 году и завоевали серебряные медали.

Настольный теннис

Чемпионат Европы

Варшава, Польша

Мужчины

Парный разряд

Финал

Лев Кацман – Максим Гребнев (Россия) – Якуб Диас – Седрик Нейтинк (Польша/Бельгия) – 3-1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7)