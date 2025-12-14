Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»
Немков хочет бой с Нганну.
Чемпион PFL Вадим Немков хочет бой с суперчемпионом промоушена в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Фрэнсисом [Нганну]», – сказал Немков.
Напомним, минувшей ночью Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
