1

Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»

Немков хочет бой с Нганну.

Чемпион PFL Вадим Немков хочет бой с суперчемпионом промоушена в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Фрэнсисом [Нганну]», – сказал Немков.

Напомним, минувшей ночью Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL.

PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои

Задушил бразильца-гиганта за раунд и ждет Нганну. Триумф главного ученика Федора во Франции

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
