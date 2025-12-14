Нганну принял вызов Немкова: «Я давно готов. Скоро увидимся»
Нганну ответил на вызов Немкова .
Экс-чемпион UFC и суперчемпион PFL Фрэнсис Нганну отреагировал на желание Вадима Немкова провести с ним бой.
«Я давно готов. Скоро увидимся», – написал Нганну в соцсетях.
Напомним, Немков победил Ренана Феррейру, после чего заявил о желании драться с Нганну.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
