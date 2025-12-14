Нганну принял вызов Немкова: «Я давно готов. Скоро увидимся»

Нганну ответил на вызов Немкова .

Экс-чемпион UFC и суперчемпион PFL Фрэнсис Нганну отреагировал на желание Вадима Немкова провести с ним бой.

«Я давно готов. Скоро увидимся», – написал Нганну в соцсетях.

Напомним, Немков победил Ренана Феррейру, после чего заявил о желании драться с Нганну.

PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои

Дана Уайт: «Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в сраный PFL»