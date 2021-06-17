Евробаскет-2021. Женщины. Сербия победила Францию в финале и стала чемпионом Европы, Беларусь проиграла Бельгии в матче за 3-е место

В воскресенье, 27 июня, в испанской Валенсии прошли решающие матчи женского Евробаскета-2021.
Сербия победила Францию в финале (63:54) и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
Беларусь проиграла Бельгии в матче за 3-е место (69:77).
Евробаскет-2021
Плей-офф
Валенсия, Испания
Матч за 3-е место
Беларусь – Бельгия – 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16)
БЕЛАРУСЬ: Веремеенко (15 + 6 подборов), Бентли (12), Попова (10 + 12 подборов + 8 передач).
БЕЛЬГИЯ: Меессеман (21 + 10 подборов + 5 передач), Деларе (17), Линскенс (15 + 6 подборов).
27 июня. 19:00
Финал
Франция – Сербия – 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)
ФРАНЦИЯ: Вукосавлевич (15), Жоанн (13).
СЕРБИЯ: Андерсон (18), Брукс (15), Васич (12 + 8 подборов + 6 передач).
27 июня. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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