Евробаскет-2021. Женщины. Сербия победила Францию в финале и стала чемпионом Европы, Беларусь проиграла Бельгии в матче за 3-е место

В воскресенье, 27 июня, в испанской Валенсии прошли решающие матчи женского .

Сербия победила Францию в финале (63:54) и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Беларусь проиграла Бельгии в матче за 3-е место (69:77).

Евробаскет-2021

Плей-офф

Валенсия, Испания

Матч за 3-е место

Беларусь – Бельгия – 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16)

БЕЛАРУСЬ: Веремеенко (15 + 6 подборов), Бентли (12), Попова (10 + 12 подборов + 8 передач).

БЕЛЬГИЯ: Меессеман (21 + 10 подборов + 5 передач), Деларе (17), Линскенс (15 + 6 подборов).

27 июня. 19:00

Финал

Франция – Сербия – 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)

ФРАНЦИЯ: Вукосавлевич (15), Жоанн (13).

СЕРБИЯ: Андерсон (18), Брукс (15), Васич (12 + 8 подборов + 6 передач).

27 июня. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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